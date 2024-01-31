Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Survivor yeni bölüm fragman linki!

Survivor yeni bölüm fragmanı izlemek isteyen seyirciler, Survivor yeni bölüm fragmanında neler olacağını merakla bekliyor. Survivor son bölümde neler olduğunu merak eden ve Survivor 23. bölüm fragmanını izlemek isteyen izleyici merakla araştırıyor. Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Survivor 23. bölüm fragmanı izle! Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışması Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Survivor All Star yarışması 23. bölüm fragmanı yayınlandı. Survivor 23. bölümde seyirciyi neler bekliyor merak konusu oldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ!

SURVİVOR HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA YAYINLANIYOR?

Seyircileri yayınlandığı her sezon ekran başına kilitleyen Survivor All Star, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cumartesi ve Pazar günleri TV8 ekranlarına geliyor. Survivor saat 20:00'da seyircisi ile buluşuyor.

SURVİVOR YARIŞMACILARI

Kırmızı Takım: Merve Aydın, Pınar Saka, Nagihan Karadere, Gizem Memiç, Aleyna Kalaycıoğlu, Berna Canbeldek, Doğukan Manço, Ersin Korkut, Sercan Yıldırım, Turabi, Bozok Goren, Nihat Altınkaya, Özgür Tetik, Kardeniz Kılıç,Mustafa Kemal Kurt

Mavi Takım: Seda Aktuğlu, Seda Ocak, Nefise Karatay, Begüm Yücetan, Sahra Işık, Damla Can, Yiğit Poyraz, Hakan Hatipoğlu, Yasin Obuz, Yunus Emre Özden, Ogeday Girişken, Furkan Kızılay, Yaman Keleş, Uğurtan Dora

SURVİVOR 23. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!