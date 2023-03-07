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Survivor yeni bölüm fragmanı! Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor son bölüm kim elendi?

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Survivor yeni bölüm fragmanı! Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor son bölüm kim elendi?

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor yeni bölüm fragmanı! Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda Barış Telli adaya veda etmiştir. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor yeni bölümde neler olacak? İşte, Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE!

TV8 YAYIN AKIŞI!

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Müge Gülşen'le 2 .Sayfa

10:30 - Survivor 2023

12:15 - Survivor Panorama

15:00 - Canım Annem

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm

00:15 - Survivor Ekstra

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da bu hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

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