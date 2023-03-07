Survivor yeni bölüm fragmanı! Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor son bölüm kim elendi?

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...