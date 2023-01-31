Survivor yeni bölüm fragmanı! Survivor yeni bölümde neler olacak? 31 Ocak Survivor eleme adayları kimler?

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor yeni bölüm fragmanı! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda Avcı, Aziz ve Fatih eleme adayları oldu. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor yeni bölümde neler olacak? 31 Ocak Survivor eleme adayları kimler? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanmasının ardından eleme adaylarının kimler olduğu merak konusu oldu. İşte, Survivor bu haftanın eleme adayları:

Aziz

Fatih

Avcı

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Survivor'ın 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan bölüm fragman yayınlanmıştır. TV8 resmi sitesinde Survivor'un fragmanı yer almaktadır.