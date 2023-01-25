Survivor yeni bölüm fragmanı! Survivor yeni bölümde neler olacak? 24 Ocak Survivor eleme adayları kimler?

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor yeni bölüm fragmanı! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda Yusuf Güney, Aziz, Chaby ve Aleyna'nın eleme adayları oldu. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor yeni bölümde neler olacak? 24 Ocak Survivor eleme adayları kimler? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında yapılan oylama sonucunda ilk aday Yusuf olmuştu. İkinci ve üçüncü dokunulmazlık oyunlarının gönüllüler takımının kazanmasının ardından ikinci gidecek isim Aziz olurken bu akşam yapılan oylama sonucunda üçüncü isim ise Aleyna oldu. Eleme adayları sırasıyla şu şekildedir:

Yusuf Güney

Aziz

Aleyna

Chaby

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI!

Survivor'ın 25 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak olan fragman yayınlanmıştır. TV8 resmi sitesinde Survivor'un fragmanı yer almaktadır.