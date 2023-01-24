Survivor yeni bölüm fragmanı! Survivor yeni bölümde neler olacak? 23 Ocak Survivor en son kim elendi?

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor yeni bölüm fragmanı! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda Yusuf Güney ve Aziz'in yokluk adasına gideceği belli oldu. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor yeni bölümde neler olacak? 23 Ocak Survivor en son kim elendi? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor 2023 Çarşamba ve Perşembe günleri hariç hafta içi ve hafta sonu her gün TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM?

Survivor'da gönüllerin dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından ünlüler arasında yapılan oylama sonucunda ilk aday Yusuf olmuştu. Bu akşam yayınlanan bölümde dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. Gönüllüler arasında yapılan oylama sonrasında yokluk adasına ikinci gidecek isim Aziz oldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Survivor'ın 24 Ocak Salı günü yayınlanacak olan fragman yayınlanmıştır. TV8 resmi sitesinde Survivor'un fragmanı yer almaktadır.