Survivor yeni bölüm fragmanı | Survivor son bölüm İZLE! Survivor son bölüm ne oldu?

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Gerçekleşen konseyden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları oldu. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor son bölümde neler oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Detaylar haberimizde..

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Kıyasıya rekabetin gerçekleştiği oyunun kazananı Ünlüler takımı olmuştur. Dokunulmazlık oyununu ünlüler takımı kazanmasının ardından gönüllüler takımı arasında eleme gerçekleşti. Konsey sona erdiğinde eleme adayları haberimizin içerisinde yer alacaktır...

SURVİVOR 58.BÖLÜM FRAGMANI!

Survivor yeni bölüm fragmanı araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor 58.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.