Survivor yeni bölüm fragmanı | Survivor son bölüm İZLE! Survivor son bölüm ne oldu?

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Gerçekleşen konseyden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları oldu. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor son bölümde neler oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Detaylar haberimizde..

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor'da geçen hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Survivor'ın 11 Mart Cumartesi günü yayınlanacak olan bölüm fragman yayınlanmıştır. TV8 resmi sitesinde Survivor'un fragmanı yer almaktadır.