Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! Survivor son bölüm ne oldu? Survivor dün eleme adayı kim oldu?

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Survivor yeni bölümde neler olacak? Bu haftanın eleme adayları kimler? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor yeni bölüm fragmanı! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda Avcı, Aziz ve Fatih eleme adayları oldu. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor yeni bölümde neler olacak? Survivor dün eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde..

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM?

Survivor'da elemenin ardından haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımının kazanmasının ardından ünlüler takımı arasında eleme gerçekleşmiştir. Konseyden hangi yarışmacının ismi çıktığı merak konusu oldu. Yapılan oylama sonrasında Ertuğ 2 oy Barış Telli ise 6 oy almıştır. Böyle haftanın ilk eleme adayı Barış Telli olmuştur.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Survivor'ın 8 Mart Çarşamba günü yayınlanacak olan bölüm fragman yayınlanmıştır. TV8 resmi sitesinde Survivor'un fragmanı yer almaktadır.