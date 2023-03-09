Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! Survivor dün eleme adayı kim oldu? Survivor son bölüm ne oldu?

Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Survivor dün eleme adayı kim oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları oldu. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor son bölümde neler oldu? Survivor dün eleme adayı kim oldu? Detaylar haberimizde..

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da dokunulmazlık oyununu ünlüler takımının kazanmasının ardından gönüllüler takımı arasında eleme gerçekleşti. Yapılan oylama sonrasında gönüllüler takımından Aziz eleme adayı olmuştur. İlk dokunulmazlığı ünlüler takımının kaybetmesinin ardından ünlülerden ise Barış Telli eleme adayı olmuştu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Survivor'ın 9 Mart Perşembe günü yayınlanacak olan bölüm fragman yayınlanmıştır. TV8 resmi sitesinde Survivor'un fragmanı yer almaktadır.