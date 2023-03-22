Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! 21 Mart Survivor son bölüm ne oldu? Survivor son bölüm İZLE!

Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları oldu. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor son bölümde neler oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Detaylar haberimizde..

TV8 YAYIN AKIŞI!

07:15 - 8'de Sağlık

08:30 - Müge Gülşen'le 2 .Sayfa

11:45 - Survivor 2023

12:15 - Survivor Panorama

15:00 - Canım Annem

16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm

22:15 - Tuzak

00:15 - Survivor Ekstra

SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?

Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünde Fatih, Cansu, Aziz ve Alper arasında eleme heyecanı yaşandı. Seyircilerden en az SMS'i alarak yarışmaya veda eden isim gönüllüler takımından Fatih oldu. Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, "Geçtiğimiz sene All Star'ın ile üzerinde bir oy kullanımı oldu, çok şaşkınım" dedi. Konseyde yarışmacılardan en az oyu alarak yarışmaya veda eden isim ise Fatih oldu. Veda konuşmasında yaşadığı üzüntüden bahseden Fatih, "Bu benim uzun süreli hayalimdi. Hep Dominik'in kumlarına 66'ı kazımak istiyordum. Zorlanmayı da çok sevdim. Acı çekmeyi de çok sevdim. Yokluğu da çok sevdim. Çok teşekkür ederim. Sevdiğim bir şeyi yerine getirdim. Gençlere ve öğrencilerime hayallerinden vazgeçmemelerini ve istedikleri zaman istedikleri şeyi yapabileceklerini burada göstermiş oldum. Çok mutluyum. Bütün arkadaşlarıma da bu yolda başarılar diliyorum. Her kimin kalbini kırdıysam af ola" dedi.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyununda kıyasıya rekabet gerçekleşti. Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu kazanmasının ardından gönüllüler takımında eleme gerçekleşecek. Eleme adayı belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacaktır.

1. eleme adayı : Murat

2. eleme adayı : Aziz

3.eleme adayı: