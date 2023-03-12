Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! 12 Mart Survivor son bölüm ne oldu? Survivor son bölüm İZLE!
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Survivor 2023 yeni bölümleriyle seyirciyi ekrana kilitliyor. Yapılan son eleme konseyinden sonra yeni bölüm merak konusu oldu. Peki, Survivor son bölüm ne oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? İşte detaylar...
Survivor yeni bölüm fragmanı İZLE! 2023 Survivor, 15 Ocak tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlamıştır. Geçtiğimiz akşam konseyde yapılan oylamalar sonucunda eleme adayları oldu. İzleyiciler, Survivor'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunu araştırıyor. Peki, Survivor son bölümde neler oldu? Survivor yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Detaylar haberimizde..
TV8 YAYIN AKIŞI!
07:15 - 8'de Sağlık
08:30 - Müge Gülşen'le 2 .Sayfa
11:45 - Survivor 2023
12:15 - Survivor Panorama
15:00 - Canım Annem
16:00 - Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 Survivor 2023 Yeni Bölüm
22:15 - Tuzak
00:15 - Survivor Ekstra
SURVİVOR EN SON KİM ELENDİ?
Survivor'da geçtiğimiz hafta eleme adayları Barış, Murat, Buse ve Aysu olmuştur. Yapılan oylama sonrasında adaya veda eden isim Aysu Keskin olmuştur. Bu hafta Gönüllüler takımından Asena ve Merve'nin tartışmasından dolayı Senem'in yarışmadan ayrıldığını açıklamıştır. Gönüllüler takımında bir kişinin ayrılması sebebiyle bu hafta eleme olmayacaktır.