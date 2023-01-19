Survivor yedekler kadrosu! Survivor 2023 yedek yarışmacılar kimler? Survivor 2023 Ünlüler-Gönüllüler yedekleri belli oldu mu, isimleri ne?

Survivor 2023'te bugün erzak oyunu oynanacak. Erzak oyunu başlangıcında yedekler yarışmaya dahil olacak. 2023'ün ilk yedek isimleri belli oldu. Peki, Survivor yedekler kadrosunda kimler var? Survivor 2023 yedek yarışmacılar kimler? Survivor 2023 Ünlüler-Gönüllüler yedekleri belli oldu mu, isimleri ne? İşte tüm yedekler...

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Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor'da bugün yedekler yarışmaya dahil olacak. Peki, Survivor 2023 yedek yarışmacılar kimler? Survivor 2023 Ünlüler-Gönüllüler yedekleri belli oldu mu, isimleri ne? Survivor 2023 yedekleri kimlerdir? İşte tüm yedekler ve detaylar...

SURVİVOR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Survivor yeni bölümüyle bugün saat 23:15'de ekranlara gelecek. Bugünkü yeni bölümde erzak oyunu oynanacak.

SURVİVOR YEDEKLERİ BELLİ OLDU MU?

Survivor 2023'te bugünkü yarışma öncesi yedekler takımlara dahil olacak. Yeni yılın ilk 5 yedeği şu şekilde;

Nefise Karatay / Ünlüler takımı

/ Ünlüler takımı Çağla Taşdelen / Ünlüler takımı

/ Ünlüler takımı Ertuğ Onur Yaşlıoğlu / Ünlüler takımı

/ Ünlüler takımı Fatih Kılıçarslan / Gönüllüler takımı

/ Gönüllüler takımı Senem Genç / Gönüllüler takımı

Yedekler bugünkü erzak oyununda takımlarına dahil olacak ve yarışmaya başlayacak.

SURVİVOR 2023 NEFİSE KARATAY KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Nefise Karatay oldu. Nefise Karatay 25 Şubat 2000 doğumludur. Nefise Karatay milli atlettir. Uzun atlama ve engelli atlama dallarında kariyerini sürdürmektedir. Nefise Karatay henüz 5 yaşındayken spora başlamıştır. Nefise Karatay kariyerine Fenerbahçe ile başlamıştır.

SURVİVOR 2023 ÇAĞLA TAŞDELEN KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Çağla Taşdelen oldu. Çağla Taşdelen antrenötlük yapmaktadır. Çağla Taşdelen Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Çağla Taşdelen'in İnstagram'da 4 bin takipçisi vardır. İnstagram adresi "caglatasdelen" şeklindedir.

SURVİVOR 2023 ERTUĞ ONUR YAŞLIOĞLU KİMDİR?

Survivor 2023 Ünlüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Ertuğ Onur Yaşlıoğlu oldu. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu fitness ve sporla ilgilenmektedir. Ertuğ Onur Yaşlıoğlu Survivor 2023 yedeklerden Ünlüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Ertuğ Onur Yaşlıoğlu'nun İnstagram'da 1500 takipçisi vardır. İnstagram adresi "ertugyaslioglu" şeklindedir.

SURVİVOR 2023 FATİH KILIÇARSLAN KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Fatih Kılıçarslan oldu. Fatih Kılıçarslan yaşam koçudur ve Yozgatlı'dır. Fatih Kılıçarslan Survivor 2023 yedeklerden Gönüllüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Fatih Kılıçarslan'ın İnstagram'da 132 bin takipçisi vardır. İnstagram adresi "fatihkilicarslan66" şeklindedir.

SURVİVOR 2023 SENEM GENÇ KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımına yedeklerden yeni gelen isimlerden birisi de Senem Genç oldu. Senem Genç 19 Ocak 2023 Perşembe günü oynanan oyunda Survivor 2023 yedeklerden Gönüllüler takımına katıldı. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Senem Genç'in İnstagram'da 1600 takipçisi vardır. İnstagram adresi "gencsenem" şeklindedir.