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Survivor Yasin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Yasin kaç yaşında, evli mi?

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Survivor All Star 2024 kadroları merak edilirken Survivor All Star 2024 Mavi takım kadrosu ilgi odağı oldu. Kırmızı ve Mavi Takımın yarışmacıları iddialı sloganları ile All Star'a damga vurdu. Peki, Survivor Yasin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Yasin kaç yaşında, evli mi?

Survivor 2024 All Star izleyicilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Kırmızı ve Mavi takımdan oluşan kadron merak ediliyor. Survivor Yasin de izleyicilerin en çok merak ettiği yarışmacılar arasında yer aldı. Peki, Survivor Yasin kimdir, ne zaman, hangi yıl yarıştı? 2024 Survivor All Star Mavi Takım Yasin kaç yaşında, evli mi?

SURVİVOR YASİN KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra, çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

Survivor 2022 Ünlüler All Star Takımında yarıştı.

Osman Demir
Osman Demir
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