Survivor'da bugün eleme yapıldı. Eleme sonrasında izleyiciler, Survivor Yasin elendi mi? Survivor 2022 Yasin Obuz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yasin Obuz neden elendi? merak etti. Peki, Survivor Yasin kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, nereli? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YASİN ELENDİ Mİ?

Bugün yapılan oylama sonucunda Yasin Obuz adaya veda eden isim oldu. Yasin, Gökhan, Evrim ve Hikmet'ten daha az oy alarak adaya veda etti.

YASİN OBUZ KİMDİR?

21 Kasım 1988'de Diyarbakır'da doğan ve 3 kardeşi olan Yasin Obuz, çocukluğundan bu yana spor yapıyor. Ankara Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde okuyan Obuz, üniversite yıllarında ise spor olarak fitness yaptı. MasterChef 2019'da yarışan Yasin Obuz daha sonra Survivor 2020'ye de katılmıştır.

İlk spor lisansı 1998'de çıkan Obuz, amatör ve profesyonel olarak futbol oynadı. Bunların yanı sıra,çocukluğunda 2 yıl jimnastik yaptı, voleybol ve basketbol da oynadı.

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