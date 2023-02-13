Kahramanmaraş deperminin ardından tüm kanallarda deprem özel programları çekildi. Bu süreçte dizi ve diğer programlar ekranlara gelmedi. Aynı şekilde Survivor 2023'te yayınlanmadı. Bunun ardından vatandaşlar, Survivor yarışmacıları Türkiye'ye geri mi döndü? Survivor 2023 oyuncuları depremi biliyor mu, Türkiye'ye geldiler mi? merak etti. İşte ayrıntılar...

Survivor yarışmacıları ülkeye döndü mü? Survivor yarışmacıları Türkiye'ye mi geldi? soruları gündemin merak edilen başlıkları arasında gelmektedir. Peki, Survivor yarışmacıları Türkiye'ye geri mi döndü? Survivor 2023 oyuncuları depremi biliyor mu, Türkiye'ye geldiler mi? İşte detaylar...

SURVİVOR ARA MI VERDİ, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ülkemizde meydana gelen deprem sonrasında tüm kanallarda deprem özel programları yayınlanıyor. Bundan dolayı Survivor da ekranlara gelmeyecektir. Survivor ilerleyen haftalarda tekrar yayına başlayabilir. Fakat tam olarak ne zaman başlayacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi.

SURVİVOR OYUNCULARI DEPREMİ BİLİYOR MU?

Survivor yarışmacılarının depremden haberi var mı yok mu henüz bilinmiyor. Fakat Acun Ilıcalı genellikle ülkemizde büyük bir olay meydana geldiğinde bunu yarışmacılara da bildiriyor. Örneğin geçtiğimiz yıllarda pandemi olduğunda bu durum yarışmacılara bilgi olarak aktarılmıştı.

SURVİVOR YARIŞMACILARI TÜRKİYE'YE GERİ DÖNDÜ MÜ?

Geçtiğimiz gün Babala TV'deki bağış programında Chaby İstanbul'daki canlı yayında görülmüştü. Bunun akabinde bazı izleyiciler Survivor yarışmacıları Türkiye'ye geri mi döndü merak etmişti. Survivor yarışmacıları Türkiye'ye geldi mi yoksa Dominik'te mi henüz bilinmiyor. Konu hakkında resmi açıklama gelmedi.