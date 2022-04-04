Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022? Survivor yarışmacıları para alıyor mu? Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor?

Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022 sorusu her sezon olduğu gibi Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu sezon All Star kadrosu ile izleyicileriyle buluşan Survivor 2022'de izleyiciler Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022? Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor? Survivor yarışmacıları kaç para alıyor? Survivor yarışmacıları para kazanıyor mu? Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...

SURVİVOR YARIŞMACILARI NE KADAR KAZANIYOR 2022

2022 Survivor All Star yarışmacıları ne kadar kazanıyor merak ediliyor. Bu sezon Ünlüler ve Gönüllüler takımı ne kadar kazandığını araştırılıyor.

Gönüllüler takımından :

Sude Burcu: 5 Bin TL

Anıl Berk Baki: 6 Bin TL

Berkan Karabulut: 6 Bin TL

Ayşe Yüksel: 9 Bin TL

Ogeday Girişken: 10 Bin TL

Nisa Bölükbaşı: 10 Bin TL

Ünlüler takımından :

Merve Aydın: 6 Bin TL

Barış Murat Yağcı: 7 Bin TL

Sema Aydemir: 8 Bin TL

Nagihan Karadere: 9 Bin TL

Batuhan Karacakaya: 9 Bin TL

Adem Kılıççı: 9 Bin TL

Atakan Arslan: 9 Bin TL

SURVİVOR YARIŞMACILARI PARA ALIYOR MU?

Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.

SURVİVOR ALL STAR 2022 KADROSU

Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım

Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz

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