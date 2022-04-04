Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022? Survivor yarışmacıları para alıyor mu? Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor?
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Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor sorusu her sezon olduğu gibi Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu sezon All Star kadrosu ile izleyicileriyle buluşan Survivor 2022'de izleyiciler Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022? Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor? Survivor yarışmacıları kaç para alıyor? Survivor yarışmacıları para kazanıyor mu? Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...
Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022 sorusu her sezon olduğu gibi Survivor izleyicileri tarafından merak ediliyor. Bu sezon All Star kadrosu ile izleyicileriyle buluşan Survivor 2022'de izleyiciler Survivor yarışmacıları ne kadar kazanıyor 2022? Survivor yarışmacıları ne kadar para alıyor? Survivor yarışmacıları kaç para alıyor? Survivor yarışmacıları para kazanıyor mu? Survivor oyuncuları ne kadar para alıyor 2022? sorularını araştırıyor. İşte detaylar...
2022 Survivor All Star yarışmacıları ne kadar kazanıyor merak ediliyor. Bu sezon Ünlüler ve Gönüllüler takımı ne kadar kazandığını araştırılıyor.
Gönüllüler takımından :
- Sude Burcu: 5 Bin TL
- Anıl Berk Baki: 6 Bin TL
- Berkan Karabulut: 6 Bin TL
- Ayşe Yüksel: 9 Bin TL
- Ogeday Girişken: 10 Bin TL
- Nisa Bölükbaşı: 10 Bin TL
Ünlüler takımından :
- Merve Aydın: 6 Bin TL
- Barış Murat Yağcı: 7 Bin TL
- Sema Aydemir: 8 Bin TL
- Nagihan Karadere: 9 Bin TL
- Batuhan Karacakaya: 9 Bin TL
- Adem Kılıççı: 9 Bin TL
- Atakan Arslan: 9 Bin TL
Survivor'da yarışmacılara günlük hayatlarında kazandıkları ücretler baz alınarak ödeme yapıldığı iddia ediliyor. Yarışmacının tanınırlığı ve kazancının yüksek olması ise, ödeme miktarını belirleyen faktörler arasında.
Ünlüler Takımı: Adem Kılıçcı, Aycan Yanaç, Barış Murat Yağcı, Batuhan Karacakaya, Birsen Bekgöz, Çağan Atakan Arslan, Elif Gören, Furkan Kızılay, Mert Öcal, Merve Aydın, Nagihan Karadere, Sema Aydemir, Sercan Yıldırım
Gönüllüler Takımı: Anıl Berk Baki, Ardahan Uzkanbaş, Berkan Karabulut, Berna Keklikler, Evrim Keklik, Gizem Kerimoğlu, Gökhan Keser, Hikmet Tuğsuz, Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken, Seda Ocak, Sude Burcu, Yasin Obuz