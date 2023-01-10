Merakla beklenen Survivor 2023'den yarışmacıları tanıtan ilk fragman yayınlandı. 2023 Survivor ünlüler kadrosu merak konusu oldu. İşte, Survivor ünlüler kadrosu! Peki, Survivor yarışmacıları kimler? 2023 Survivor ünlüler ve gönüller kadrosu! Detaylar haberimizde...

2023 Survivor ünlüler kadrosu! Survivor ünlüler kadrosunun yer aldığı tanıtım yayınlandı. 2023 Survivor'da yer alan ünlüler merak konusu oldu. Bu yıl Survivor'da ünlüler takımında kimlerin yarışacağı araştırılıyor. Peki, Survivor yarışmacıları kimler? 2023 Survivor ünlüler ve gönüller kadrosu! İşte detaylar...

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.

2023 SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU!

Survivor Ünlüler kadrosu merak konusu oldu. Survivor ünlüler kadrosunda Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer almaktadır.