Sosyal medyada "Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu?" sorusu merak ediliyor. Acun Ilıcalı, Survivor yarışmacılarına depremi söylediği anların fragmanını yayınladı. Peki, Survivor yarışmacıları ne tepki verdi? Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu? Acun Ilıcalı yarışmacılara depremi açıkladı mı?

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Survivor 2023'ün dün akşam yayınlanan bölümünün sonunda yarışmacıları Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremleri öğrendiği anlar verildi. Yeni bölümü bu akşam yayınlanması planlanan Survivor'da deprem felaketini öğrenen yarışmacılar, gözyaşlarına boğuluyor. Peki, Survivor yarışmacıları depremi biliyor mu? Acun Ilıcalı yarışmacılara depremi açıkladı mı? İşte detaylar haberimizde...

SURVİVOR YARIŞMACILARI DEPREMİ BİLİYOR MU?

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremler 10 ilimizde ağır yıkımlara neden oldu. Binlerce binanın yerle bir olduğu depremde 41 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Survivor 2023 çekimleri için Dominik Cumhuriyeti'nde olan yarışmacılar, ada konseyinde depremi öğreniyor.

İki haftalık aranın ardından dün akşam yeni bölümü ekrana gelen yarışmanın sonunda yarışmacıların depremi öğrendiği anlar yayınlandı. Uzun hali bu akşam yayınlanması planlanan Survivor'da ada konseyinde bir araya gelen yarışmacılar, depremi öğrenince gözyaşlarına boğuluyor. Yaşanan deprem felaketinden bahseden Acun Ilıcalı, "Zor bir dönemi yaşıyoruz" ifadelerini kullanıyor.