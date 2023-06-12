TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023'ün büyük finali için geri sayım başladı. İstanbul'da yapılacak yarı finale doğrudan gelecek olan iki yarışmacı dün akşam belli oldu. Arama motorlarında ise Survivor yarı finalistleri kim? 2023 Survivor yarı finalist kim oldu? araması yapıldı. Detaylar haberimizde...

Survivor yarı finalistleri kim? 2023 Survivor yarı finalist kim oldu? merak ediliyor. Dün akşam son parkur oyununda mücadele eden Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür İstanbul'a yarı finalist olarak gelebilmek için ter döktü. Survivor'da heyecan devam ederken arama motorlarında ise Survivor yarı finalistleri kim? 2023 Survivor yarı finalist kim oldu? soruları araştırıldı.

SURVİVOR YARI FİNALİSTLERİ KİM?

Uzun bir süredir devam eden Survivor 2023'ün İstanbul'da yapılacak yarı finaline gelecek ilk isimler Yusuf ve Nefise oldu. Yarı final oyunu için kıyasıya mücadele eden yarışmacılar, kazandıktan sonra kendilerini yere atarak dakikalarca ağladı.

NEFİSE VE YUSUF YARI FİNALDE

Dün akşam son parkur oyununda mücadele eden Nefise, Yusuf, Ertuğ ve Özgür İstanbul'a yarı finalist olarak gelebilmek için ter döktü. Kıran kırana geçen mücadelenin ardından Nefise ve Yusuf İstanbul'daki yarı finale doğrudan gitme hakkı kazanarak ilk iki yarı finalist oldu. Yarışmanın ilk kazananı Yusuf, kendisini kuma atarak dakikalarca gözyaşı döktü. Aylardır zorlu parkurlarda mücadele eden ve şu an Survivor'da olan tek kadın yarışmacı Nefise ise kazandıktan sonra "Canım çok acıyor" diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Oyunun ardından ada konseyinde konuşan Nefise, yaşadığı zor günlerden dolayı sıkıntıdan saç kıran olduğunu söyledi. Yusuf ise yarış bittikten sonra kazandığına inanamadığını ve yeniden yarışacağını sandığını söyledi. Dominik'ten yapılan son oylamada Ertuğ ve Özgür için SMS oylamasına çıkıldı. Yapılan oylamada daha az SMS'i alan yarışmacı Survivor 2023'ü dördüncü olarak bitirecek.