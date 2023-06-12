Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Dünkü karşılaşmada 2 yarı finalist isim belli oldu. Peki, Survivor yarı finalistler kimlerdir? Survivor 2023 yarı finale kimler çıktı, kim elendi? Finale çıkan isimler belli oldu mu? Nefise finale çıktı mı? Yusuf finale çıktı mı? Özgür finale çıktı mı? Ertuğ finale çıktı mı? İşte detaylar...

Survivor 2023'ün ilk yarı finalistleri Yusuf ve Nefise oldu

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor yarı finalistler kimlerdir? Survivor 2023 yarı finale kimler çıktı, kim elendi? Finale çıkan isimler belli oldu mu? Yarı finalistler Nefise ve Yusuf mu oldu? Ayrıntılar sizlerle...

SURVİVOR YARI FİNALİSTLER KİMLER OLDU?

Dün yapılan oyunda 2. yarı finalist Nefise oldu. İlk yarı finalist Yusuf olmuştu. Bugün Özgür ve Ertuğ arasında eleme konseyi yapılacak ve diğer isim de yarı finalist olacak.

Yarı finalist isimler:

- Yusuf

- Nefise

- Özgür veya Ertuğ

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Bugün yapılacak olan eleme konseyinde Özgür veya Ertuğ ikilisinden bir isim adaya veda edecek.

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Survivor'da büyük final yarın 13 Haziran Salı günü yapılacak. 14 Haziran Çarşamba günü ise Masterchef All Star yeni sezon ilk bölümüyle ekranlara gelecek.