Survivor yarı finale kim kaldı? 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan yarışma programı Survivor All Star 2022'de dün yarı final oyunları oynandı. Peki, Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor yarı finale kim gitti, kim çıktı? Survivor kim elendi yarı final kim kaldı? İşte detaylar...

SURVİVOR YARI FİNALE KİM KALDI?

Nefes kesen Survivor yarı final oyunlarında yarı finali garantileyen iki isim belli oldu. Adem ve Batuhan yarı final koltuğuna oturmayı garantiledi.

SURVİVOR 2022 SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Nisa

- Ayşe

SURVİVOR YARI FİNALE KİMLER ÇIKTI?

Bugünkü yarı final oyunlarının sonunda Adem ve Batuhan yarı finale çıkmayı garantiledi. Nisa ve Ayşe ise eleme adayı oldu. Nisa ve Ayşe'den birisi yarınki potada yarışmaya veda edecek ve yarışmayı 4. tamamlamış olacak.

SURVİVOR BÜYÜK FİNAL NE ZAMAN?

Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacağını açıkladı. Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.

Survivor 2022 yarı final: 29 Haziran Çarşamba

Survivor 2022 final: 30 Haziran Perşembe

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