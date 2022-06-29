Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor yarı finale kim gitti, kim çıktı? Survivor kim elendi yarı final kim kaldı? - Haberler

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Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor yarı finale kim gitti, kim çıktı? Survivor kim elendi yarı final kim kaldı?

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Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor yarı finale kim gitti, kim çıktı? Survivor kim elendi yarı final kim kaldı?

15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan yarışma programı Survivor All Star 2022'de dün yarı final oyunları oynandı. Peki, Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor yarı finale kim gitti, kim çıktı? Survivor kim elendi yarı final kim kaldı?

Survivor yarı finale kim kaldı? 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan yarışma programı Survivor All Star 2022'de dün yarı final oyunları oynandı. Peki, Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor yarı finale kim gitti, kim çıktı? Survivor kim elendi yarı final kim kaldı? İşte detaylar...

Nefes kesen Survivor yarı final oyunlarında yarı finali garantileyen iki isim belli oldu. Adem ve Batuhan yarı final koltuğuna oturmayı garantiledi.

- Batuhan

- Adem

- Nisa

- Ayşe

Bugünkü yarı final oyunlarının sonunda Adem ve Batuhan yarı finale çıkmayı garantiledi. Nisa ve Ayşe ise eleme adayı oldu. Nisa ve Ayşe'den birisi yarınki potada yarışmaya veda edecek ve yarışmayı 4. tamamlamış olacak.

Survivor yarı finale kim kaldı? Survivor yarı finale kim gitti, kim çıktı? Survivor kim elendi yarı final kim kaldı?

Acun Ilıcalı ada konseyinde Survivor 2022'de Çarşamba günü yarı final ve Perşembe günü ise final olacağını açıkladı. Yani 29 Haziran Çarşamba günü yarı final olacak. 30 Haziran Perşembe günü ise final olacak. 1 Temmuz Cuma günü ise Masterchef'in yeni sezonu başlayacak.

Survivor 2022 yarı final: 29 Haziran Çarşamba

Survivor 2022 final: 30 Haziran Perşembe

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