Survivor yarı finalde kim elendi, kim gitti 2023? 12 Haziran Survivor yarı finalde elenen isim kim oldu? Ertuğ mu, Özgür mü elendi?

Survivor 2023 kaldığı yerden devam ediyor. Bugün yarı final eleme konseyi yapılıyor. Survivor'da bu akşamki yarı finalde Ertuğ ve Özgür'den bir isim adaya veda edecek. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 12 Haziran Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Survivor bu hafta elenen isim kimdir, hangi takımdan? Survivor'da elenen kim oldu? İşte detaylar...

Sevilen yarışmalardan biri olan Survivor'da heyecan devam ediyor. TV8 ekranlarının en çok izlenen programları arasında yer alan Survivor'da bu akşam elenen isim ise merak ediliyor. Seyirciler arama motorlarında Survivor kim elendi? 12 Haziran Survivor elenen isim kim? Survivor kim veda etti? sorularına yanıt arıyor. Peki, Survivor kim elendi, kim gitti 2023? 12 Haziran Survivor adaya veda eden isim kim oldu? Ertuğ mu, Özgür mü elendi? İşte tüm merak edilenler sizlerle...

SURVİVOR'DA SON 4'E KİMLER KALDI?

Nefise

Ertuğ

Yusuf

Özgür

SURVİVOR BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da yarı finalde eleme adayları şöyle:

1. eleme adayı : Ertuğ

2. eleme adayı : Özgür

2 isimden birisi bugün yapılan eleme konseyinde adaya veda etmiş olacak.

Özgür

Ertuğ

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ? (12 HAZİRAN 2023)

Survivor'da bugün yarı final eleme konseyi yaşanıyor. Birazdan elenen isim belli olacak. Bugün yapılan yarı final canlı yayın programında Ertuğ veya Özgür'den bir isim adaya veda etmiş olacak ve yarı finalde elenmiş olacak.

Elenen isim : Henüz açıklanmadı