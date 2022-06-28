28 Haziran Survivor yarı final 2. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim, ödül ne? 28 Haziran Survivor All Star Yarı Final ikinci etabı hangi isim kazandı?

Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün yarı final oyunları oynanıyor. Peki, kim dokunulmaz oldu? Survivor yarı final 2. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim, ödül ne? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final ikinci etabı hangi isim kazandı? Yarı finali kazanan isimler kimlerdir?

SURVİVOR 2022 SON 4'E KALAN YARIŞMACILAR KİMLER?

- Batuhan

- Adem

- Nisa

- Ayşe

28 HAZİRAN SURVİVOR YARI FİNAL 2. OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor 2022'de yarı finalin ikinci aşaması başladı. Oyunda 5 olan kazanmış olacak.

Adem : 5 (Adem yarı finali garantiledi.)

5 (Adem yarı finali garantiledi.) Batuhan : 5 (Batuhan yarı finali garantiledi.)

5 (Batuhan yarı finali garantiledi.) Nisa : 4

3 yarışmacının da 2'şer galibiyeti bulunuyor.

Batuhan 5 oldu ve yarı final ilk koltuğu garantileyen isim oluyor.

Adem ve Nisa şimdi son oyuna çıkacak. İkisinin de 4 galibiyeti var. 5 olan kazanacak.

Adem ve Batuhan yarı finali garantiledi.

SURVİVOR YARI FİNAL İLK VE 2. AŞAMAYI KAZANANLAR KİMLER?

İlk aşamada 8 olan yarışmacılar sırasıyla Adem, Nisa ve Batuhan oldu. Buna göre Ayşe ilk SMS eleme adayı olacak.

İkinci aşama devam ediyor.

SURVİVOR YARI FİNAL 2. OYUNUN ÖDÜLÜ NE OLDU?

Survivor'ın son ödülü Dominos Pizza'dan geliyor.

İlgili Haberler

Haberler.com - Gündem