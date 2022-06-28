28 Haziran Survivor yarı final 2. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim, ödül ne? 28 Haziran Survivor All Star Yarı Final ikinci etabı hangi isim kazandı?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün yarı final oyunları oynanacak. İkinci etapta 5 olan bir üst tura çıkacak. Peki, Survivor yarı final 2. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim oldu? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final oyunu hangi isim kazandı? Survivor'da finali kim garantiledi? Survivor 2022 finale çıkan isimler kimler oldu? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Bugün yarı final oyunları oynanıyor. Peki, kim dokunulmaz oldu? Survivor yarı final 2. oyunu kim kazandı, dokunulmaz kim, ödül ne? 28 Haziran Salı Survivor All Star Yarı Final ikinci etabı hangi isim kazandı? Yarı finali kazanan isimler kimlerdir?
- - Batuhan
- - Adem
- - Nisa
- - Ayşe
Survivor 2022'de yarı finalin ikinci aşaması başladı. Oyunda 5 olan kazanmış olacak.
- Adem : 5 (Adem yarı finali garantiledi.)
- Batuhan : 5 (Batuhan yarı finali garantiledi.)
- Nisa : 4
3 yarışmacının da 2'şer galibiyeti bulunuyor.
Batuhan 5 oldu ve yarı final ilk koltuğu garantileyen isim oluyor.
Adem ve Nisa şimdi son oyuna çıkacak. İkisinin de 4 galibiyeti var. 5 olan kazanacak.
Adem ve Batuhan yarı finali garantiledi.
İlk aşamada 8 olan yarışmacılar sırasıyla Adem, Nisa ve Batuhan oldu. Buna göre Ayşe ilk SMS eleme adayı olacak.
İkinci aşama devam ediyor.
Survivor'ın son ödülü Dominos Pizza'dan geliyor.