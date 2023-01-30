TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor'un yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Yaman'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Yaman kimdir? Survivor Yaman Keleş İnstagram hesabı! Yaman Keleş mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

Yaman Keleş İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları araştırılıyor. Gönüller takımın yer alan Yaman'ın hayatı merak konusu oldu. Yaman Keleş hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Yaman kimdir? Survivor Yaman Keleş İnstagram hesabı! Yaman Keleş mesleği ne, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR YAMAN KİMDİR?

Yaman Keleş, Survivor yedek kadrosundan yarışmaya dahil olmuştur. Survivor'un yeni yarışmacısı Yaman Keleş, İstanbul Arnavutköy'de dünyaya gelmiştir.