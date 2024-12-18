Survivor Yağmur kimdir, hangi sezon yarıştı? Yağmur Banda kaç yaşında, nereli?

Survivor Yağmur kimdir, hangi sezon yarıştı soruları gündeme gelirken Yağmur Banda kaç yaşında, nereli merak ediliyor. Survivor All Star 2025 kadrosuna dahil olan Yağmur Banda hangi yıllar yarıştığı araştırılıyor. Survivor Yağmur Banda kimdir?

SURVİVOR YAĞMUR KİMDİR?

1998 doğumlu olan Yağmur Banda, aslen İzmirlidir. Lise mezunu olan Banda, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Taekwondo takımında yer alan bir sporcudur.

Spor kariyerinde Türkiye Şampiyonluğu başta olmak üzere birçok kez ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde eden Banda, taekwondonun yanı sıra farklı spor dallarıyla da ilgilenmektedir. Daha önce Survivor 2018 All Star - Gönüllüler sezonunda yarışan Yağmur Banda, Gönüllüler takımında mücadele etmiştir.

SURVİVOR YAĞMUR BANDA HANGİ YILLAR YARIŞTI?

Yağmur Banda, Survivor All Star 2024'te Kırmızı Takım'da yarışmıştı. Şimdi ise Survivor All Star 2025 kadrosunda Gönüllüler Takımında yer alacak.