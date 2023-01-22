Survivor 2023'ün merakla beklenen yeni bölümü başladı. Survivor yarışmacılarından Walison'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Walison kimdir? Walison nereli, kaç yaşında? Walison Fonseca mesleği nedir? İşte detaylar...

Walison Fonseca İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacılarından Walison'ın hayatı merak konusu oldu. Walison Fonseca hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Walison kimdir? Walison nereli, kaç yaşında? Survivor Walison İnstagram hesabı ne? Walison Fonseca mesleği nedir? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR WALİSON KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Walison Fonseca 34 yaşında ve Brezilyalı'dır. 3 yıldır Türkiye'de bulunan Walison Fonseca aktörlük ve oyunculuk yapmaktadır. Walison Fonseca 2020 yılında Masterchef'te yarışmıştı. Walison Fonseca Survivor 2023'te Gönüllüler takımında oynayacak. Walison'un eşinin ismi Melisa Pınar'dır.