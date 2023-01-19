Survivor Walison kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Survivor Walison Fonseca kimdir, ne iş yapıyor?

Survivor 2023 yarışmacıları kimlerdir merak edildi. Merak edilen isimlerden birisi de Gönüllüler takımındaki Walison Fonseca oldu. Peki, Walison Fonseca kimdir, kaç yaşında, nereli? Survivor Walison kimdir, evli mi, mesleği ne, doğum tarihi kaç? İşte Survivor Walison hakkında bilgiler...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Yarışmacılar kimler merak ediliyor. Peki, Survivor Walison kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Survivor 2023 Walison Fonseca kimdir, ne iş yapıyor? İşte detaylar...

SURVİVOR WALİSON KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Walison Fonseca 34 yaşında ve Brezilyalı'dır. 3 yıldır Türkiye'de bulunan Walison Fonseca aktörlük ve oyunculuk yapmaktadır. Walison Fonseca 2020 yılında Masterchef'te yarışmıştı. Walison Fonseca Survivor 2023'te Gönüllüler takımında oynayacak. Walison'un eşinin ismi Melisa Pınar'dır.

SURVİVOR 2023 YARIŞMACILARI KİMLER?

Ünlüler takımı : Yusuf Güney, Ümit Erdim, Murat Eken, Seçkin Piriler, Zeynep Alkan, Aysu Keskin, Cansu Büşra Tuman, Berdan Mardini, Barış Telli, Kürşat Yalçınkaya, Buse Plan, Halil İbrahim Göker

Gönüllüler takımı : Alper Rende, Özgür Tetik, Aleyna Elibol, Aziz Ozan Dilber, Tunga Sayan, Walison Fonseca, Kardelen Kalender, Asena Demirbağ, Ayşe Gizem Avcı Ayan, Osman Can Ural, Chaby Han, Elanur Pat