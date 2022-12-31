TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor yarışmasının yarışmacıları açıklandı. Survivor yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlanırken bir diğer yandan da Survivor Walison kimdir? 2023 Survivor gönüllüler Walison kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor.

Survivor Walison kimdir? sorusu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Survior yarışması her sene olduğu gibi bu sene de izleyiciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülüyor. Peki, Survivor Walison kimdir? 2023 Survivor gönüllüler Walison kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR WALİSON KİMDİR?

Walison Survivor 2023'e yarışmacı olarak olarak katıldı. Walison hakkında bilgiler güncellenecektir. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.