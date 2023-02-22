Survivor Walison elendi mi? Survivor Walison neden yok? Walison Fonseca neden yarışmıyor?

Survivor yarışmasında Walison'u göremeyen kullanıcılar tarafından elendi mi sorusu araştırılıyor. Walison'un neden yarışmada yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor Walison elendi mi? Survivor Walison neden yok? Walison neden yarışmıyor? İşte detaylar...