Survivor Walison elendi mi? Survivor Walison neden yok? Walison Fonseca neden yarışmıyor?
Gündem Haberleri
Survivor yarışmasında Walison'u göremeyen kullanıcılar tarafından elendi mi sorusu araştırılıyor. Walison'un neden yarışmada yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor Walison elendi mi? Survivor Walison neden yok? Walison neden yarışmıyor? İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle izleyiciyi ekrana kilitliyor. Survivor yarışmacıları arasında yer alan Walison'u göremeyen kullanıcılar Walison neden yok? sorusunu araştırmakta. Walison'un neden yarışmada yer almadığı merak konusu oldu. Peki, Survivor Walison elendi mi? Survivor Walison neden yok? Walison neden yarışmıyor? Detaylar haberimizde...
SURVİVOR WALİSON KİMDİR?
Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Walison Fonseca 34 yaşında ve Brezilyalı'dır. 3 yıldır Türkiye'de bulunan Walison Fonseca aktörlük ve oyunculuk yapmaktadır. Walison Fonseca 2020 yılında Masterchef'te yarışmıştı. Walison Fonseca Survivor 2023'te Gönüllüler takımında oynayacak. Walison'un eşinin ismi Melisa Pınar'dır.
SURVİVOR WALİSON ELENDİ Mİ?
Survivor'un son bölümünde Walison'u göremeyen izleyiciler Walison elendi mi? sorusunu araştırmaya başladı. Yapılan son oylamada eleme adayları Elanur ve Barış Telli olmuştur. Walison'un yarışmadaki akıbeti yeni bölümde belli olacaktır.