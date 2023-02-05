Survivor Walison elendi mi ve Survivor Walison neden yok merak ediliyor. Survivor Walison kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Survivor yeni sezon yarışmacılarından Walison elendi mi, neden yok gündeme geliyor. Peki, Survivor Walison elendi mi? Survivor Walison neden yok? Survivor Walison kimdir?

TV8 ekranında yayınlanan Survivor 2023 sezonu yarışmacılarından Walison neden yok, elendi mi merak ediliyor. Survivor yeni sezon yarışmacısı Walison elendi mi, neden yok gündeme geliyor. Survivor Walison elendi mi ve Survivor Walison neden yok merak ediliyor. Survivor Walison kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu araştırılıyor. Survivor Walison elendi mi? Survivor Walison neden yok? Survivor Walison kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SURVIVOR WALISON ELENDİ Mİ?

Survivor sunucu Murat Ceylan, Walison'la beraber Chaby'nin doktor kontrolünde olduğunu açıkladı. Bununla beraber, Acun Ilıcalı, Dominik'ten ayrılacak ismin Walison mu ya da Chaby mi olduğu ada konseyinde açıklayacağı biliniyor.

SURVIVOR WALISON KİMDİR?

Survivor 2023 Gönüllüler takımında yer alan Walison Fonseca 34 yaşında ve Brezilyalı'dır. 3 yıldır Türkiye'de bulunan Walison Fonseca aktörlük ve oyunculuk yapmaktadır. Walison Fonseca 2020 yılında Masterchef'te yarışmıştı. Walison Fonseca Survivor 2023'te Gönüllüler takımında oynayacak. Walison'un eşinin ismi Melisa Pınar'dır.

