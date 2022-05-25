Survivor Vrisida kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Vrisiida Andriotou kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? - Haberler

Survivor Yunan yarışmacılarından Vrisida kimdir merak ediliyor. Peki, Vrisida kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? İşte bilgiler...

SURVİVOR VRİSİDA KİMDİR?

Survivor 2022 Yunan yarışmacılarından olan Vrisiida Andriotou 25 yaşında ve modeldir. Survivor 2022 Yunanistan'a katılan Vrisiida Andriotou, Mavi takımda yer almaktadır. Bugünkü Türk-Yunan oyununda da yer alacaktır.

Haberler.com - Gündem