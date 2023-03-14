Bugün Survivor voleybol maçı oynanacak. Kazanan takım otelde konaklama ödülünün sahibi olacak. Peki, Survivor voleybol oyununu kim kazandı, ödül ne? 14 Mart 2023 Survivor voleybol ödül oyunu kazananı kimler oldu, kaç kaç bitti, ödülleri nedir? Survivor voleybol maçı kaç kaç bitti? Voleybol ödülü ne oldu? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor voleybol oyunu ne zaman, saat kaçta? Survivor voleybol oyunu kadrosunda kimler var, kim kim oynayacak? Survivor voleybol oyununu kim kazandı, ödül ne? 14 Mart 2023 Survivor voleybol ödül oyunu kazananı kimler oldu, kaç kaç bitti, ödülleri nedir?

SURVİVOR 2023 VOLEYBOL OYUNU NE ZAMAN OYNANACAK?

Survivor 2023 voleybol oyununun bugünkü yeni bölümde yani 14 Mart 2023 Salı günü yayınlanacak olan yeni bölümde ekranlara verilmesi bekleniyor. Kazanan takımlar 1 gün otelde konaklama kazanacak.

SURVİVOR 2023 VOLEYBOL OYUNU KAÇ KAÇ, KİM KAZANDI?

Voleybol maçları tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda Acun Medya ekibi 9-6 önde.

6. takım : Ertuğ - Kürşat

7. takım : Merve - Buse

8. takım : Cansu - Nefise - Zeynep

SURVİVOR VOLEYBOL ÖDÜLÜ NEDİR?

Survivor voleybol ödülünü kazanan takım 1 akşam otelde konaklama ve sabahına da kahvaltı kazanacak. Takımlarda Acun Medya ekibi 2 kişi olacak (Acun Ilıcalı ve İrem Kanan) ve diğer takım ise 2 veya 3 kişiden oluşacak. Kadınlar 3 kişi erkeklerde ise 2 kişilik takım oluşturulabilecek.