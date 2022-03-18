Survivor All Star yarışması tüm heyecanla devam ediyor. Survivor voleybol maçını kim kazandı ve Survivor voleybol maçını hangi takım kazandı seyirciler tarafından merak ediliyor. Acun Medya ekibi ve Mert- Hikmet'ten oluşan takımda kim kazandı izleyenler tarafından araştırılıyor. Survivor voleybol maçını kim kazandı sorusu gündeme geliyor. Survivor voleybol maçını kim kazandı? Survivor voleybol maçını hangi takım kazandı? Detaylar haberimizdedir…

SURVİVOR VOLEYBOL MAÇINI KİM KAZANDI?

TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasında bu akşam voleybol maçı oynandı. Kısayısa bir mücadele gösteren Acun Medya ve Mert- Hikmet takımı kazanan kim merak ediliyor. Maç henüz bitmediği için sonuç belli değildir. Kazanan takım belli olunca haberimiz güncellenecektir.

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