Survivor voleybol maçını kim kazandı? 31 Mart Survivor 2022 Voleybol challenge oyununu kazanan hangi takım, ödülü ne oldu?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün voleybol challenge maçı oynandı. Acun Medya ve Survivor All Star takımı voleybol oyununda karşılaştı. Peki, Survivor voleybol maçını kim kazandı? 31 Mart Survivor 2022 Voleybol challenge kazananı hangi takım, ödülü ne? İşte detaylar...
Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyunlarının yanı sıra voleybol oyunu da oynanıyor. Bugün 3'e 3 voleybol challenge maçı yapıldı. Acun Medya takımında Nagihan, Acun ve İrem yer aldı. Peki, Survivor voleybol maçını kim kazandı? 31 Mart Survivor 2022 Voleybol challenge oyununu kazanan hangi takım, ödülü ne oldu?
Survivor voleybol oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda setlerde 1-1 eşitlik var. Acun Medya takımı önde.
Şuanda setler 1-1. Sayılarda ise 12-12 eşitlik var.
Şuan genel setlerde 2-1 Acun Medya önde.
Acun Medya voleybol kadrosu:
- Nagihan
- Acun
- İrem
Survivor All Star voleybol kadrosu:
- Evrim
- Ögeday
- Adem
- Nisa
- Berkan
Acun Medya takımı kazanırsa yarışmacılar Şinitzel+Cheescake kazanacak. Eğer Beyaz takım kazanırsa toplam 100 bin TL kazanacak.