Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyunlarının yanı sıra voleybol oyunu da oynanıyor. Bugün 3'e 3 voleybol challenge maçı yapıldı. Acun Medya takımında Nagihan, Acun ve İrem yer aldı. Peki, Survivor voleybol maçını kim kazandı? 31 Mart Survivor 2022 Voleybol challenge oyununu kazanan hangi takım, ödülü ne oldu?

SURVİVOR 31 MART VOLEYBOL CHALLENGE KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?

Survivor voleybol oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda setlerde 1-1 eşitlik var. Acun Medya takımı önde.

Şuanda setler 1-1. Sayılarda ise 12-12 eşitlik var.

Şuan genel setlerde 2-1 Acun Medya önde.

KADROLAR NASIL?

Acun Medya voleybol kadrosu:

Nagihan

Acun

İrem

Survivor All Star voleybol kadrosu:

Evrim

Ögeday

Adem

Nisa

Berkan

24 MART VOLEYBOL OYUNU ÖDÜLÜ NE?

Acun Medya takımı kazanırsa yarışmacılar Şinitzel+Cheescake kazanacak. Eğer Beyaz takım kazanırsa toplam 100 bin TL kazanacak.

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