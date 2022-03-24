Survivor voleybol maçını kim kazandı? 24 Mart Survivor 2022 Voleybol challenge kazananı hangi takım, ödülü ne?
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Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. Bugün voleybol challenge maçı oynandı. Acun Medya ve Survivor All Star takımı voleybol oyununda karşılaştı. Peki, Survivor voleybol maçını kim kazandı? 24 Mart Survivor 2022 Voleybol challenge kazananı hangi takım, ödülü ne? İşte detaylar...
Survivor dokunulmazlık ve iletişim oyunlarının yanı sıra voleybol oyunu da oynanıyor. Bugün 4'e 4 voleybol challenge maçı yapıldı. Peki, Survivor voleybol maçını kim kazandı? 24 Mart Survivor 2022 Voleybol challenge kazananı hangi takım, ödülü ne?
SURVİVOR 24 MART VOLEYBOL CHALLENGE KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM?
Survivor voleybol oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Şuanda setlerde 2-1 Acun Medya takımı önde.
Maçın 4. setinde skor şuan 7-5 oldu. Acun Medya önde.
24 MART VOLEYBOL OYUNU ÖDÜLÜ NE?
Kazanan takım meyvelerden ve kuruyemişlerden oluşan takviye edici gıda kazanacak.
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