Ekranların sevilen yarışma programı Survivor, 2023 yılında da izleyicileri ile birlikte Tv8 ekranlarında yepyeni kadrosu ile buluşuyor. Bu yıl ünlüler kadrosunda yer alan isimler merak konusu olması nedeniyle Survivor 2023 Ünlüler takımında hangi ünlüler var? Sorusu araştırılıyor. Peki, Survivor ünlüler videosu İZLE! Survivor 2023 Ünlüler takımında hangi ünlüler var? Survivor 2023 Ünlüler takımı fragmanı İZLE!

Survivor ünlüler videosu İZLE sorgusu, Survivor 2023 sezonunda yarışacak olan ünlü isimleri merak eden izleyiciler tarafından sık sık araştırılıyor ve bunun yanında Survivor 2023 Ünlüler takımında hangi ünlüler var? Sorusu da birçok kişi tarafından araştırılıyor. Survivor ünlüler tanıtım videosunun yayınlanması ile birlikte merak konusu olan Survivor 2023 Ünlüler takımında hangi ünlüler var? Sorusu yanıt buldu. Peki, Survivor ünlüler videosu İZLE! Survivor 2023 Ünlüler takımında hangi ünlüler var? Survivor 2023 Ünlüler takımı fragmanı İZLE!

SURVİVOR ÜNLÜLER VİDEOSU İZLE

Survivor ünlüler kadrosunda Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer almaktadır. Haber detayları kısmından Survivor 2023 yılı ünlüler tanıtım videosunu izleyebilirsiniz.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.