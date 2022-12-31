Merakla beklenen Survivor 2023'den yarışmacıların tanıtıldığı ilk fragman yayınlandı. 2023 Survivor ünlüler kadrosunda yer alan Ümit Erdim merak konusu oldu. Peki, Survivor Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nereli? Ümit Erdim İnstagram hesabı! Ümit Erdim eşi kim? İşte detaylar...

Survivor ünlüler kadrosunun yer aldığı ilk fragman yayınlandı. 2023 Survivor'da yer alan ünlüler merak konusu oldu. Bu yıl Survivor'da ünlüler takımında yer alan Ümit Erdim'in hayatı araştırılıyor. Survivor 2023 kadrosunda yer alacak Ümit Erdim merak edilen isimler arasında yer alıyor.Peki, Survivor Ümit Erdim kimdir? Ümit Erdim kaç yaşında, nereli? Ümit Erdim İnstagram hesabı! Ümit Erdim eşi kim? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.

2023 SURVİVOR ÜNLÜLER KADROSU!

Survivor Ünlüler kadrosu merak konusu oldu. Survivor ünlüler kadrosunda Zeynep Alkan, Ümit Erdim, Aysu Keskin, Cansu Tuman, Yusuf Güney, Seçkin Piriler, Barış Telli, Murat Eken ve Berdan Mardini yer almaktadır.

SURVİVOR ÜMİT ERDİM KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998–2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etti. Birçok dizide rol aldı.

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. Ocak 2015'te 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliği yaptı.

2019'dan itibaren pilotluk eğitimi almaya başladı