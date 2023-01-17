Survivor'da eleme heyecanı bu akşam yaşanacak. İlk eleme konseyi öncesi eleme adayları arasında yer alan Ümit elendi mi merak ediliyor. Peki Survivor Ümit elendi mi? Survivor'da Ümit Erdim elendi mi? Survivor kim elendi? İşte adaya veda edecek isim!

Survivor Ümit elendi mi? Survivor'da eleme heyecanı bu akşam yaşanacak. İlk eleme konseyi öncesi eleme adayları arasında yer alan Ümit elendi mi merak ediliyor. Peki Survivor Ümit elendi mi? Survivor'da Ümit Erdim elendi mi? Survivor kim elendi? İşte adaya veda edecek isim haberimizde...

SURVİVOR ÜMİT ELENDİ Mİ?

Survivor'da Ümit 4. eleme adayı olarak bu hafta eleme adayları arasında yer aldı. Survivor'da Ümit elenecek mi, yoksa yarışmaya devam mı edecek? Survivor'ın bu akşamki yeni bölümünde Ümit'in Survivor adasındaki kaderi belli olacak.

1. eleme adayı : Seçkin

2. eleme adayı : Berdan

3. eleme adayı : Ümit

4. eleme adayı : Kürşat

SURVİVOR ÜMİT KİMDİR?

Ümit Erdim, 15 Haziran 1985 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. İlkokul ve ortaokuldan sonra İzmit Atılım Anadolu Lisesini bitirdi. 1998–2003 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda genç birimde oynadı. Burada tanıştığı Caner Özyurtlu ile beraber İstanbul'a geldi. Özyurtlu ile beraber Moda'da bir ajansa kaydoldular. Kariyerini bundan sonra tiyatro yerine televizyonla devam ettirdi. Böyle mi Olacaktı adlı dizide konuk oyuncu olarak başladığı sanat yaşamı Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena adlı dizilerle devam etti. Birçok dizide rol aldı.

Katıldığı Can Dostum adlı köpek eğitim yarışmasında birinci olmuştur. Mike adında bir köpeği vardır. İstanbul'da bir lokanta işletmektedir. Ocak 2015'te 3. sezonu başlayan "Benzemez Kimse Sana" programında jüri üyeliği yaptı.

2019'dan itibaren pilotluk eğitimi almaya başladı.