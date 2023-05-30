Survivor Türk-Yunan ödül oyununu kim kazandı, kaç kaç bitti, ödül ne? 30 Mayıs Salı 2023 Ödül oyunu ödülü nedir, hangi takım kazandı?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın yeni bir Türk-Yunan ödül oyunu oynanacak. Peki, Survivor Ödül oyununu kim kazandı? 30 Mayıs Salı Ödül oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak? Yemek ödülünü kim kazandı? İletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 30 Mayıs ödül oyunu nedir? Survivor ödülü hangi takım aldı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün Türk-Yunan ödül oyunu oynanacak. Peki, Survivor ödülü kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyunu ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor ödül oyunu ödülü nedir? 30 Mayıs yemek ödülü ne oldu? Bu sene de sürgün adası veya yokluk adası var mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde ödül oyununu hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Ödül oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

30 MAYIS SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanacak. 8 olan ilk turu kazanacak. İlk turu kazanan takım tadım yapacak.

1. turda Erkekler 1-0 önde.

Erkekler 2-0 öne geçti.

Şimdi 2-2 eşitlik var.

Şimdi ilk turda skor 3-2 oldu. Erkekler önde.

İLK TURU KAZANAN TAKIM : -

İKİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : -

Bugünkü ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

SURVİVOR 30 MAYIS 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü ödül oyunu Türk-Yunan oyuncularla karışık oynanmaktadır. Kazanan takım Gedik piliç tavuk ve prizola kazanacak. Kazanan takım çark çevirecek ve oradan da bir ödül kazanacak.