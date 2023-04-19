Survivor Türk-Yunan ödül oyununu kim kazandı, kaç kaç, ödül ne? 19 Nisan Çarşamba 2023 Ödül oyunu ödülü nedir, hangi takım kazandı?

Survivor 2023 tüm hızıyla devam ediyor. Bugün haftanın yeni bir Türk-Yunan ödül oyunu oynanacak. Peki, Survivor Ödül oyununu kim kazandı? 19 Nisan Çarşamba Ödül oyunu ödülü nedir, kazanan takım ne ödülü alacak? Yemek ödülünü kim kazandı? İletişim ödülünü kim kazandı? Survivor 19 Nisan ödül oyunu nedir? Survivor ödülü hangi takım aldı? Ünlüler mi Gönüllüler mi? İşte detaylar...

Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Bugün Türk-Yunan ödül oyunu oynanacak. Peki, Survivor ödülü kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Ödül oyunu ödülünü kazanan takım hangisi oldu? Survivor ödül oyunu ödülü nedir? 19 Nisan yemek ödülü ne oldu? Bu sene de sürgün adası veya yokluk adası var mı? Eleme potasında kimler var? Survivor yeni bölümde ödül oyununu hangi takım aldı? Yemek ödülünü kim kazandı? Ödül oyunu kaç kaç, kim önde? Tadımı kim yapacak? Kim kimi seçti?

19 NİSAN SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI? ÖDÜL OYUNU KAÇ KAÇ?

Survivor ödül oyunu tüm hızıyla devam ediyor. Ödül oyunu 2 tur üzerinden oynanacak. İlk 2 turda eşitlik çıkmıştı, şimdi final bölümüne geçildi.

Finalda Kırmızı takım 2-1 önde.

Final turunda şimdi 2-2 eşitlik var. 3 olan ödül oyununu kazanacak.

Mavi takım final turunda 3-2 kazanıyor ve ödülün sahibi oluyor.

İLK TURU KAZANAN TAKIM : -

İKİNCİ TURU KAZANAN TAKIM : -

ÖDÜL OYUNUNU KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM (2-1)

Bugünkü ödül oyununu kazanan takım henüz belli olmadı. Açıklanınca detayları yazacağız.

Ödül oyununu Mavi takım kazandı.

SURVİVOR 19 NİSAN 2023 ÖDÜL OYUNU ÖDÜLÜ NEDİR?

Bugünkü ödül oyunu Türk-Yunan oyuncularla karışık oynanmaktadır. Birazdan kazanan takım açıklanacak. Ödül oyununu kazanan takım harika bir yemeğin sahibi olacak.