Survivor Turabi Çamkıran, bir süredir sessizliğini koruyordu. Ancak şimdi ortaya çıkan haberle, Turabi'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Survivor Turabi hasta mı? Survivor Turabi hastalığı ne?

Bir süredir sessizliğini koruyan Turabi Çamkıran'ın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Son durumunu paylaşan Turabi'ye destek mesajları yağdı.? Survivor Turabi hastalığı ne? Survivor Turabi hasta mı

SURVİVOR TURABİ HASTA MI?

Survivor'un başarılı yarışmacısı Turabi Çamkıran, bir süredir sessizliğini koruyordu. Ancak şimdi ortaya çıkan haberle, Turabi'nin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Durumu hakkında bilgi veren Turabi'ye destek mesajları yağdı.

SURVİVOR TURABİ KİMDİR?

Turabi Çamkıran, Türk oyuncu, dansçı ve dövüşçü. 3 Temmuz 1987 tarihinde Mersin'de doğdu. Aslen Kahramanmaraş Afşin'lidir. Mersin Toroslar Lisesi ve Gazi Lisesi'ne gitti ancak bitiremedi, liseyi Survivor yarışmasından sonra bitirdi. Gençliğinden beri hem breakdance hem de muay thai dövüş sanatıyla ilgilendi.