TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen Survivor'un yarışmacıları araştırılan konular arasında yer alıyor. Survivor yarışmacılarından Yaman'ın hayatı merak konusu oldu. Peki, Survivor Tunga kimdir? Survivor Tunga İnstagram hesabı! Tunga Sayan mesleği ne, kaç yaşında? İşte detaylar...

Tunga İnstagram hesabı! TV8 ekranlarının büyük bir ilgiyle izlenen reyting rekortmeni yarışması Survivor 2023 yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Yeni sezon oyunlarıyla dikkat çeken Survivor'un yarışmacıları araştırılıyor. Gönüller takımın yer alan Yaman'ın hayatı merak konusu oldu. Yaman Keleş hayatı araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Survivor Tunga kimdir? Survivor Tunga İnstagram hesabı! Tunga Sayan mesleği ne, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

SURVİVOR TUNGA KİMDİR?

Tunga Sayan 22 Mayıs 2001 doğumludur. Survivor 2023'ün en genç ismi olan Tunga Sayan, gönüllüler kadrosunda yer almaktadır. Basketbol ve futbolla ilgilenen, Tunga Sayan 21 yaşındadır.