TV8 ekranlarının sevilen programı Survivor yarışmasının yarışmacıları açıklandı. Survivor yeni sezonun ne zaman başlayacağı araştırılmaya başlanırken bir diğer yandan da Survivor Tunga kimdir? 2023 Survivor gönüllüler Tunga kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor.

Survivor Tunga kimdir? sorusu merak ediliyor. Tv8 ekranlarında büyük ilgiyle takip edilen Survior yarışması her sene olduğu gibi bu sene de izleyiciyi ekranlara kilitleyeceği düşünülüyor. Peki, Survivor Tunga kimdir? 2023 Survivor gönüllüler Tunga kaç yaşında, nereli?

SURVİVOR TUNGA KİMDİR?

Tunga Survivor 2023'e yarışmacı olarak olarak katıldı. Tunga hakkında bilgiler güncellenecektir. Sayfamızı takip edebilirsiniz.

SURVİVOR GÖNÜLLÜLER KADROSUNDA KİMLER VAR?

Survivor yarışmasının gönüllüler takımında yer alan isimler arasında; Aziz, Osman Can, Tunga, Aleyna, Asena, Kardelen, Özgür yer alıyor.