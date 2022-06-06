Survivor tüm eleme adayları kimler? 1. 2. 3. 4. eleme adayları! 6 Haziran Survivor All Star eleme adayları kimdir? - Haberler

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Bugünkü dokunulmazlığı kazanan takım Gönüllüler oldu. Gönüllüler hem erkeklerde hem kadınlarda oyunu kazandı ve dokunulmazlığın sahibi oldu. Ünlüler takımı birazdan ada konseyinde bir isim yazacak.

SURVİVOR 6 HAZİRAN ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bu haftanın 4. eleme adayı Anıl oldu. Bu hafta Adem ve Batuhan hariç komple Ünlüler takımı eleme adayı oldu.

BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLERDİR?

Bu haftanın eleme adayları:

1. eleme adayı : Hikmet

Hikmet 2. eleme adayı : Evrim

Evrim 3. eleme adayı : Nisa

Nisa 4. eleme adayı : Anıl

SURVİVOR'DA EN SON KİM ELENDİ?

Geçen hafta Survivor'da elenen isim Sema olmuştu.

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