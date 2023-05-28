Survivor tekrar mı yayınlanıyor? 28 Mayıs Pazar bugün Survivor tekrar mı var, yeni bölüm neden bitti, eleme konseyinde ne oldu, eleme adayı kim?

Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2. bireyse dokunulmazlık oynanıyor. Normalde Yusuf 2. dokunulmazlığı kazandı fakat henüz eleme adayı açıklanmadı. Çünkü Survivor bugünkü oyunu tekrar yayınlamaya başladı. Peki, Survivor tekrar mı yayınlanıyor? 28 Mayıs Pazar bugün Survivor tekrar mı var, yeni bölüm neden bitti, eleme konseyinde ne oldu, eleme adayı kim? İşte detaylar...