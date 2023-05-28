Survivor tekrar mı yayınlanıyor? 28 Mayıs Pazar bugün Survivor tekrar mı var, yeni bölüm neden bitti, eleme konseyinde ne oldu, eleme adayı kim?
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Survivor tüm hızıyla devam ediyor. Bugün 2. bireyse dokunulmazlık oynanıyor. Normalde Yusuf 2. dokunulmazlığı kazandı fakat henüz eleme adayı açıklanmadı. Çünkü Survivor bugünkü oyunu tekrar yayınlamaya başladı. Peki, Survivor tekrar mı yayınlanıyor? 28 Mayıs Pazar bugün Survivor tekrar mı var, yeni bölüm neden bitti, eleme konseyinde ne oldu, eleme adayı kim? İşte detaylar...
Survivor 2023, 15 Ocak 2023 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan televizyon yarışma programı. Survivor tekrar mı yayınlanıyor? 28 Mayıs Pazar bugün Survivor tekrar mı var, yeni bölüm neden bitti, eleme konseyinde ne oldu, eleme adayı kim?
Survivor'da bugün haftanın 2. bireysel dokunulmazlığı oynandı ve normalde oyunu Yusuf kazandı. Ardından eleme konseyinde Yusuf tam eleme adayını söyleyecekti ki reklam girdi. Reklamın ardından program kaldığı yerden devam etmedi. Survivor şuanda bugünkü bölümü baştan yayınlıyor. Bölüm sonunda eleme adayının açıklanması bekleniyor.
Haftanın 1. eleme adayı Asena olmuştu. 2. eleme adayı henüz açıklanmadı.
2. dokunulmazlığı Yusuf kazandı.