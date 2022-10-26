Survivor Taner öldü mü merak edildi. Survivor yarışmasındaki agresif tavırladıyla hayli ilgi gören, sonrasında Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçmak zorunda kalan Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta da rahat durmadı. Sosyal medyada da gündem olan olay hakkında Survivor Taner öldü mü? Taner Tolga Tarlacı son durumu nasıl? Survivor Taner'e ne oldu? Soruları gündeme geldi.

Survivor Taner öldü mü? Survivor yarışmasındaki agresif tavırladıyla hayli ilgi gören, sonrasında Türkiye'de işlediği suçlardan dolayı Güney Kıbrıs'a kaçmak zorunda kalan Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'ta da rahat durmadı. Sosyal medyada da gündem olan olay hakkında Survivor Taner öldü mü? Taner Tolga Tarlacı son durumu nasıl? Survivor Taner'e ne oldu? Soruları gündeme geldi. İşte detaylar...

SURVİVOR TANER ÖLDÜ MÜ?

Acun Ilıcalı'ya tehditleri ve küfürleriyle gündeme gelen eski Survivor yarışmacısı Taner Tolga Tarlacı, Güney Kıbrıs'taki hapishanede bileklerini keserek intihara kalkıştı. Tarlacı, son anda yetişen gardiyanlar tarafından kurtarıldı.

SURVİVOR TANER'E NE OLDU?

Geçtiğimiz günlerde nitelikli saldırı suçundan tutuklanan ve cezaevine gönderilen Taner Tolga Tarlacı, hapishanede de rahat durmadı. İddialara göre bileklerini keserek intihara kalkışan Tarlacı, son anda yetişen gardiyanlar tarafından kurtarıldı.

TANER TOLGA TARLACI NEDEN GÜNDEM OLMUŞTU?

Taner Tolga Tarlacı'nın Güney Kıbrıs'ta açtığı bir yayında ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'yı hedef alması ve küfürler savurması gündem olmuştu.