Survivor Takis kimdir? Survivor 2022 Yunan yarışmacı Takis Karagounias kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, elendi mi, neden yok, nerede? - Haberler

Survivor Yunan yarışmacılarından Takis kimdir merak ediliyor. Peki, Takis kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, mesleği ne? Takis yarışmadan elendi mi, neden yok? İşte bilgiler...

SURVİVOR TAKİS KİMDİR?

Survivor 2022 Yunan yarışmacılarından olan Takis Karagounias 48 yaşında ve paralı askerdir. Daha önceden de Survivor'a katılan tecrübeli yarışmacı bu yıl Survivor 2022 Yunanistan Kırmızı takımda yer almıştı. En yaşlı yarışmacılar arasında yer alan Takis Karagounias geçtiğimiz hafta yarışmadan elenmişti. Takis Karagounias, renkli kişiliğiyle yarışmacılar tarafından oldukça beğeniliyordu.

SURVİVOR TAKİS ELENDİ Mİ?

Acun Ilıcalı dünkü konseyde Yunan yarışmacılarından olan Takis'in geçen hafta elendiğini belirtti. Kırmızı takımda olan Takis adaya veda etmişti.

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