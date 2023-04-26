Survivor takımlar neden değişti? Survivor takım kaptanları kim oldu? 26 Nisan Survivor mavi ve kırmızı takım kadrosu!
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Survivor yeni bölüm sonrasında takımların neden değiştiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni takım kadrosu araştırılmaktadır. Peki, Survivor takımlar neden değişti? Survivor takım kaptanları kim oldu? İşte detaylar...
TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da takımların neden değiştiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni takımlarda kimlerin olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor takımlar neden değişti? Survivor takım kaptanları kim oldu? 26 Nisan Survivor mavi ve kırmızı takım kadrosu! Detaylar haberimizde...
SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?
Survivor'da bugün yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklardır. Bu haftanın takım kaptanları performans sıralamasına göre Yusuf ve Nefise olmuştur.
SURVİVOR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM!
Kırmızı Takım:
Nefise
Osman Can
Cansu
Ertuğ
Aziz
Barış
MAVİ TAKIM:
Yusuf
Özgür
Halil
Kürşat
Buse
Asena