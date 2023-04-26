Survivor yeni bölüm sonrasında takımların neden değiştiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni takım kadrosu araştırılmaktadır. Peki, Survivor takımlar neden değişti? Survivor takım kaptanları kim oldu? İşte detaylar...

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Survivor'da takımların neden değiştiği merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından yeni takımlarda kimlerin olduğu araştırılıyor. Peki, Survivor takımlar neden değişti? Survivor takım kaptanları kim oldu? 26 Nisan Survivor mavi ve kırmızı takım kadrosu! Detaylar haberimizde...

SURVİVOR TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

Survivor'da bugün yarışmacılar aile ödülü için yarışacaklardır. Bu haftanın takım kaptanları performans sıralamasına göre Yusuf ve Nefise olmuştur.

SURVİVOR MAVİ VE KIRMIZI TAKIM!

Kırmızı Takım:

Nefise

Osman Can

Cansu

Ertuğ

Aziz

Barış

MAVİ TAKIM:

Yusuf

Özgür

Halil

Kürşat

Buse

Asena