Survivor takımlar mı değişti? Survivor Nagihan neden kırmızı takımda? Nisa mavi takıma mı geçti? Survivor 2022 Güncel Ünlüler ve Gönüllüler kadroları! - Haberler

Survivor takımlar mı değişti? Survivor Nagihan neden kırmızı takımda? Nisa mavi takıma mı geçti? Survivor 2022 Güncel Ünlüler ve Gönüllüler kadroları!
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Survivor'da haftalık takım değişikliği devam ediyor. 10 yarışmacının kaldığı Survivor 2022'de güncel takımlarda kimler var merak ediliyor. Peki, Survivor takımlar mı değişti? Survivor Nagihan neden kırmızı takımda? Nisa mavi takıma mı geçti? Survivor 2022 Güncel Ünlüler ve Gönüllüler kadroları kimdir? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Program; Acun Ilıcalı ve Murat Ceylan tarafından sunulmakta olup Dominik Cumhuriyeti'nde düzenlenmektedir. Survivor 2022 Yeni Ünlüler ve Gönüllüler Takım Kadrosu! Survivor All Star'da yeni takımlarda kimler var? Kırmızı ve Mavi takım oyuncuları!
SURVİVOR YENİ TAKIMLARDA KİMLER VAR?
Evrim'in gitmesiyle birlikte yeni haftada kurulan takımlar aşağıdaki gibi oldu:
Ünlüler Takımı:
- - Nagihan
- - Adem
- - Batuhan
- - Anıl
- - Ayşe
Gönüllüler Takımı:
- - Atakan
- - Nisa
- - Ogeday
- - Berkan
- - Hikmet
Buna göre Ünlüler takımı 5 ve Gönüllüler takımı 5 kişiden oluşuyor.
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