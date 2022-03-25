Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor takımlar değişecek mi 2022? Survivor All Star takımları değişiyor mu? Gönüllüler'den kim Ünlüler takımına geçecek?

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Survivor'da bugün rahatsızlığı nedeniyle kendi isteğiyle Elif yarışmaya veda eden isim oldu. Geçen hafta ise Mert ve Bora elenmişti.

SURVİVOR TAKIMLAR DEĞİŞECEK Mİ?

Survivor'da Elif'in rahatsızlığı dolayısıyla yarışmadan ayrılmasıyla birlikte 8 kişi kalan Ünlüler için Acun Ilıcalı İnstagram hesabında yeni bir oylama başlattı. Buna göre halkın kararıyla takımlar değişecek mi değişmeyecek mi belli olacaktır. Eğer %60 dan fazla oy gelirse takım değiştirme kararı gelebilir açıklaması yapıldı.

Şuana kadar yapılan oylama sonucu:

%61 : takımlar değişmesin

%39 : takımlar değişsin

SURVİVOR 2022 ALL STAR KADROSU

Ünlüler

Çağan Atakan Arslan

Adem Kılıçcı

Nagihan Karadere

Barış Murat Yağcı

Merve Aydın

Batuhan Karacakaya

Sema Aydemir

Parviz Abdullayev

Gizem Memiç

Elif Yıldırım Gören

Bora Edin

Mert Öcal

Sercan Yıldırım

Birsen Bekgöz

Aşkım Burçe Tunay

Furkan Kızılay

Aycan Yanaç

Ayşıl Özaslan

Gönüllüler

Gökhan Keser

Ogeday Girişken

Evrim Keklik

Seda Ocak

Yasin Obuz

Anıl Berk Baki

Berkan Karabulut

Sude Burcu

Sadık Ardahan Uzkanbaş

Nisa Bölükbaşı

Hikmet Tuğsuz

Yağmur Banda

Ayşe Yüksel

Berna Keklikler

Yunus Emre Özden

Atakan Işıktutan

Ezgi Hocaoğlu

Gizem Kerimoğlu

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