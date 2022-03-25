Survivor takımlar değişecek mi 2022? Survivor All Star takımları değişiyor mu? Gönüllüler'den kim Ünlüler takımına geçecek?
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Survivor 2022 heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Survivor'da Elif'in rahatsızlığı dolayısıyla yarışmadan ayrılmasıyla birlikte 8 kişi kalan Ünlüler için Acun Ilıcalı İnstagram hesabında yeni bir oylama başlattı. Buna göre halkın kararıyla takımlar değişecek mi değişmeyecek mi belli olacaktır. Peki, Survivor takımlar değişecek mi 2022? Survivor All Star takımları değişiyor mu? Gönüllüler'den kim Ünlüler takımına geçecek? İşte detaylar...
Survivor 2022 : All Star, 15 Ocak 2022 tarihinde TV8'de yayımlanmaya başlayan TV yarışma programı. Survivor takımlar değişecek mi 2022? Survivor All Star takımları değişiyor mu? Gönüllüler'den kim Ünlüler takımına geçecek?
Survivor'da bugün rahatsızlığı nedeniyle kendi isteğiyle Elif yarışmaya veda eden isim oldu. Geçen hafta ise Mert ve Bora elenmişti.
Survivor'da Elif'in rahatsızlığı dolayısıyla yarışmadan ayrılmasıyla birlikte 8 kişi kalan Ünlüler için Acun Ilıcalı İnstagram hesabında yeni bir oylama başlattı. Buna göre halkın kararıyla takımlar değişecek mi değişmeyecek mi belli olacaktır. Eğer %60 dan fazla oy gelirse takım değiştirme kararı gelebilir açıklaması yapıldı.
Şuana kadar yapılan oylama sonucu:
%61 : takımlar değişmesin
%39 : takımlar değişsin
Ünlüler
Çağan Atakan Arslan
Adem Kılıçcı
Nagihan Karadere
Barış Murat Yağcı
Merve Aydın
Batuhan Karacakaya
Sema Aydemir
Parviz Abdullayev
Gizem Memiç
Elif Yıldırım Gören
Bora Edin
Mert Öcal
Sercan Yıldırım
Birsen Bekgöz
Aşkım Burçe Tunay
Furkan Kızılay
Aycan Yanaç
Ayşıl Özaslan
Gönüllüler
Gökhan Keser
Ogeday Girişken
Evrim Keklik
Seda Ocak
Yasin Obuz
Anıl Berk Baki
Berkan Karabulut
Sude Burcu
Sadık Ardahan Uzkanbaş
Nisa Bölükbaşı
Hikmet Tuğsuz
Yağmur Banda
Ayşe Yüksel
Berna Keklikler
Yunus Emre Özden
Atakan Işıktutan
Ezgi Hocaoğlu
Gizem Kerimoğlu